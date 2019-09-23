Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dün Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi’nde seslendirilen ‘Papagenolar’ eseri seyirciden büyük alkış topladı. Caner Akın’ın rejisörlüğünde, Orkestra şefi Zdravko Lazarov idaresinde seslendirilen esere Avrasya Oda Orkestrası eşlik etti. Temsilde yer alan çocuk korosunu ise çocuk korosu şeflerinden Güneş Kaya çalıştırdı. DenizBank Çocuk Operası’nın ilk temsili ‘Papagenolar’, Mozart’ın Sihirli Flüt Operası’ndan ilhamla kurgulanırken, tabiat ve insan sevgisini öne çıkarıyor. Temsil 5 Ekim, 2 Kasım ve 22 Aralık tarihlerinde tekrar sahneye taşınacak.