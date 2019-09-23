Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu sene 18. defa düzenlenen !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin ödülleri önceki akşam BKM Mutfak-Uniq’te yapılan törenle sahiplerini buldu. Başkanlığını Ezel Akay’ın yaptığı !f Ulusal jürisi, yönetmen Ali Vatansever’in gecekonduda yaşayan bir çiftin, mahallede çıkan kentsel dönüşüm söylentileri sonrasında değişen hayatlarını işleyen “Saf” filmini “En İyi Film” seçti. !f Ulusal Jüri Özel Ödülü ise yönetmen Serhat Karaaslan’ın ilk uzun metraj tecrübesi olan “Görülmüştür” filmine verildi. Türkiye’den Kısalar kategorisinin en iyileri ise En İyi Ulusal Öğrenci Kısa Filmi kategorisinde “Ronaldo” adlı filmiyle yönetmen Recep Bozgöz, En İyi Ulusal Kısa Film kategorisinde “Barê Giran/Ağır Yük” ile yönetmen Yılmaz Özdil oldu. Jüri Özel Ödülü ise “Tapınak Şövalyeleri” yönetmen Arda Ekşigil’e gitti. Törende mükâfatları; Ezel Akay, Damla Sönmez ve Tahsin Atakuru gibi isimler sahiplerine takdim etti.