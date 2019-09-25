Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç koleksiyonundan eserlerle Abdülmecid Efendi Köşkü’nde açılan “İçimdeki Çocuk” sergisi, renkli bir dünyaya kapı aralıyor. Sergi, 17’nci asırdan günümüze uzanan 100’den fazla eseri bir araya getiriyor Picasso’nun yağlı boya tablosundan, Küçük Prens’in orijinal çizimlerine, çağdaş sanattan enstalasyonlara ziyaretçilerin içlerindeki çocuğa bir yolculuk vadediyor. Sanat danışmanlığını Károly Aliotti’nin üstlendiği “İçimdeki Çocuk” sergisi, 10 Kasım’a kadar İstanbul Nakkaştepe’deki binada ziyarete açık olacak.