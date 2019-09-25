Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneğinin katkılarıyla 28 Eylül - 6 Ekim’de gerçekleştirilecek fuar, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde kitapseverlerle buluşacak. Bu seneki sloganı “Kitap Bizi Birleştirir” olarak belirlenen fuara dair bilgi veren Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek, 15 ülkeden 200’den fazla yayınevinin fuara katılacağını ve bu sene 100 bin ziyaretçi hedeflediklerini söyledi. Kısakürek, fuarın hedef kitlesinin İstanbul’a hem ziyaret hem ticaret için gelen Arap nüfusu olduğunu kaydederek “İstanbul’da yaşayan, Arapça konuşan ve Arapça kitap ihtiyacı duyan okuyucular hedef kitlemizde” diye konuştu. “5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı” çerçevesinde Arap edebiyatının önde gelen isimlerinin katılımıyla panel, söyleşi gibi çocuk ve gençler için de yaklaşık 70 farklı kültürel etkinlik gerçekleştirilecek.