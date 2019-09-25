Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekimlerin Yunanistan, Hırvatistan ve Fethiye’deki Kayaköy’de yapılacağı iddia edildi. Bir tepenin yamacına kurulan ve eski bir Rum yerleşimi olan Kayaköy, 1923 yılındaki mübadele ile birlikte terk edildi. Tarihî köy, şimdilerde yönetmen Scott’un çekimlerine başlayacağı Gladyatör-2 filmine set olma ihtimalinin heyecanını yaşıyor. Filmin, Kayaköy’de çekilmesi durumunda köyün tanıtımına katkı sağlayacağı ve turistlerin köye geleceği ifade ediliyor. Köyün dünyanın dikkatini çekeceğini belirten araştırmacı-yazar Işık Taban “Bölge için büyük kazanım olacaktır” dedi. Kayaköy Mahallesi Muhtarı Metin Ekiz ise “Arkadaşlar gelsinler bir görüşelim. Muhtar olarak filmde oy­maktan gurur duyarım” dedi. Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 2011 yılında aldığı bir kararla Kayaköy’de 736 sicil mimarlık örneği yapı ile 24 manastır, şapel, sarnıç, değirmen, fırın ve çeşme gibi dinî ve kültürel yapı, ‘Birinci Grup Anıtsal Yapı’ olarak tescil edildi.