Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Osmanlıda açılan ilk müze olan İstanbul Arkeoloji Müzelerinde tarihin kapıları yeniden ziyaretçilere açıldı. Arkeoloji sahasında dünyanın en önemli merkezlerden olan müzedeki ‘Sidon Kral Nekropolü’ ile ‘Antik Çağ Heykeltıraşlığı’ salonları yenilendi ve ziyaretçileriyle buluşmaya başladı. ‘İskender Lahdi’ ve ‘Ağlayan Kadınlar Lahdi’ gibi çok mühim eserlere ev sahipliği yapan müzedeki yenilenen bölümler yaklaşık sekiz senelik geniş çaplı bir güçlendirme, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmasının ardından ziyaretçilerle buluştu. Müzedeki diğer yapıların ise 2020 yılında açılması planlanıyor. Sultan II. Abdülhamid döneminde Osman Hamdi Bey’in Fransız mimar Aleksandre Vallaury’e yaptırdığı neo-klasik binada teşhir çalışmaları tamamlanan Salon 8 ile Salon 15 arasındaki bölümde yedi sergi salonu ve müze mağazası bulunuyor.