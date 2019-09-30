Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Türk resim tarihinde özgün bir yere sahip olan Lifij’in eserlerini “Avni Lifij. Çağının Yenisi” isimli sergide buluşturacak. 15 Ekim’de açılacak sergide sanatçının poşadlar, otoportreler, manzara, çizim ve desenlerinden oluşan 800’ü aşkın eserleri ilk defa bir araya getirilecek.
Lifij’in dünyası aydınlanacak
30.09.2019 - 04:21 | Son Güncelleme: 30.09.2019 - 04:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk resim sanatının “1914 Kuşağı” ressamlarından Avni Lifij’in az bilinen dünyası bir sergiyle açığa çıkacak.
Etiketler : Avni Lifij,1914 kuşağı,
653363 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/653363.aspx
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