Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Türk resim tarihinde özgün bir yere sahip olan Lifij’in eserlerini “Avni Lifij. Çağının Yenisi” isimli sergide buluşturacak. 15 Ekim’de açılacak sergide sanatçının poşadlar, otoportreler, manzara, çizim ve desenlerinden oluşan 800’ü aşkın eserleri ilk defa bir araya getirilecek.