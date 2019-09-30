Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2006 yılında Almanya’da yaşayan Türk Akademisyen ve iş adamları tarafından kurulan Turkish Round Table Club e.V. (TRTC) Derneği’nin bu yıl 11’incisini düzenlediği Türk Kültür Günleri kapsamında farklı disiplinlerdeki sanatçıları 14-24 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Heilbronn şehrinde ağırlayacak. Sony Alpha Avrupa marka elçisi ve IPA - Uluslararası Fotoğrafçılık Ödüllerine sahip Burak Bulut Yıldırım da Ayaküstü (In Haste) ve Kara Işık (Black Light) fotoğraf projelerini sergileyecek. Sanatçı fotoğraf sergisi satışlarından elde edeceği gelirin tamamını Turkish Round Table Club e.V. Derneği'nin Almanya‘da yaşayan Türk kökenli genç ve çocukların bağımsız bireyler olarak yetişmelerini amaçlayan eğitim ve sağlık alanlarındaki sosyal sorumluluk projelerine bağışlayacak.

Kentteki yabancılaşmaya dair bir başkaldırış

Etkinlik kapsamında birbirinden farklı fotoğraf projelerini sergileyecek Burak Bulut Yıldırım, ‘Ayaküstü’ (In Haste) isimli çalışmasında kentin gündelik akışındaki tuhaf karşılaşmaların izini sürüyor. Kentin birbirinden farklı noktalarında ansızın beliren balerinlerin kısa performanslarından yola çıkan sergi; kent ve sahne, kentli ve seyirci gibi kavramları iç içe geçirerek, kentteki mekân ve zaman algılarının değişkenliği üzerine düşündürüyor. Çekimleri 3 yıl süren, ilk kez 2014 yılında İstanbul'da sergilenen fotoğraflar 5+1 edisyon olarak sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Siyah ışık kullanarak fotoğrafçılığa görülemeyen detaylar ekleniyor

‘Kara Işık’ (Black Light) sergisinde ise sanatçı, görünmeyen, siyah ışık olarak da adlandırılan ultraviyole ışıkları altında özel UV boyalarıyla renklenmiş portre fotoğrafları üretiyor. Çekimleri devam eden ve ilk kez Türk Kültür Günleri’nde Helibronn’da 5+1 edisyon olarak beğeniye sunulacak sergi, her biri ışığa dönüşen renklerle göremediklerimizin büyülü dünyasına davet ediyor.