Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

18 Ekim’de başlayacak ve 25 Ekim’e kadar devam edecek olan 7. Boğaziçi Film Festivali’nin basın toplantısı dün yapıldı. Toplantıda festivalin bu yılki sloganının ‘İstanbul’un Festivali’ olduğunun altını çizilerek Ulusal Uzun Metraj Yarışması için başvuran 58 filmden seçilen dokuz film açıklandı.

İŞTE O FİLMLER

Buna göre festivalde bu sene Burak Çevik’in “Aidiyet”, Semih Kaplanoğlu’nın “Bağlılık-Aslı”, Murat Pay’ın “Dilsiz”, Seyid Çolak’ın “Kapan” Nazif Tunç’un “Karınca”, Olgun Özdemir’in “Kızım Gibi Kokuyorsun”, Eylem Kaftan’ın “Kovan” Cenk Ertürk’ün “Nuh Tepesi” ve Cihan Sağlam’ın “Uzun Zaman Önce” isimli filmleri ‘Altın Yunus’ mükâfatı için yarışacak. Kazananı Mahmut Fazıl Coşkun, Cemre Ebuzziya, Ebru Ceylan, Mustafa Çiftçi ve Nalan Kuruçim’den oluşan jüri seçecek. Festivalin Uluslararası Yarışma filmleri de dün belli oldu.