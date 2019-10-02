Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

DT sahnelerinden bu sezon 36 yeni oyun yer alacak. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ‘Gulyabani’sinden, William Shakespeare’in ‘Yanlışlıklar Komedyası’na, İskender Pala’nın ‘Leylâ ile Mecnun’undan, Haldun Taner’in ‘Keşanlı Ali Destanı’na, kadar birçok eser DT’nin bu sezon seyirciyle ilk defa buluşacak. Öte yandan geçtiğimiz sezonlarda kapalı gişe oynayan Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Reis Bey’i, Orhan Kemal’in ‘Üç Kâğıtçı’sı, Dostoyevski’nin ‘Suç ve Ceza’sı ve Molière’in ‘Cimri’si bu sezon da seyircilerin beğenisine sunulacak.