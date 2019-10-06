Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aphrodisias antik kentinin kazılarına destek vermek için 1987 yılında kurulan ve 2003 yılından beri Ömer M. Koç’un başkanlığını yürüttüğü Geyre Vakfı; Yönetim Kurulu Üyeleri, kazıların gerçekleşmesine destek veren ana sponsorları, bağışçıları ve arkeoloji severlerden oluşan geniş bir grup ile kazılardaki gelişmeleri yakından görmek üzere geçen hafta Aphrodisias’ı ziyaret etti. Kazı Başkanı R.R.R. Smith ziyaretçilere detaylı bir sunum yaparken, “Aphrodisias çok güzel bir antik şehir olmanın yanı sıra, M.S. 1. binyılda Anadolu’nun kentsel kültürü ve toplumunu detaylı bir şekilde anlamamızı sağlayan çok değerli bir tarihi alanı” diye konuştu. Geyre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ise Aphrodisias’ta gelinen aşamanın büyük bir başarı hikâyesi olduğuna dikkat çekerek, “Çok önemli ve etkileyici bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu kazılarda görev alarak, tarihin izini sürmemize imkân tanıyan tüm ekibi içtenlikle kutlarım. Geyre Vakfı olarak Aphrodisias’ın yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.