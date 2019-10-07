Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sanatçı Ekim, Trump Art Gallery açılan ‘Gece Gezenler’ adlı sergisinde eski Türk kültürüne ait birbirinden farklı ve güçlü karakterlerin alt edilişleri üzerine 35’e yakın eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Resimlerinde türlü felaket ve olağanüstü durumları açıklayan hikâyeleri yansıtan sanatçı “Hikâyelere göre aslında bu yaratıklar herkes gibi varoluş amaçlarını yerine getiriyorlar. Bütün bunları Güzel Hüma, çok bilinen Gulyabani, göl kenarını bekleyen Kayış Baldır, kafa karıştıran Kiştey’in öykülerini anlatan semboller eşliğinde yağlı boya, akrilik ve çeşitli tekniklerle resmettim” diyor. Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 31 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.