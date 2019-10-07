Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ekrem Reşit Rey’in 1933’te kaleme aldığı, eserdeki besteleri Cemal Reşit Rey tarafından yapılan müzikal, Ankara Devlet Tiyatrosunca, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde prömiyer yaptı. Usta tiyatro sanatçısı Murat Atak’ın rejisörlüğünü üstlendiği eser, renkli kostümleri, dönemi yansıtan dekoru ile büyük beğeni topladı. Seyirciler üç saat süren oyunu ayakta alkışladı. Oyunun sonunda sahneye Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve yönetmen Murat Atak’ı davet edildi. Konuşma yapan Kurt şunları ifade etti: Hem sezon hem de festivaldeki oyunlarımızla Türk halkına layık olmaya çalışıyoruz. Hem içeride hem dışarda öz kültürümüzü evrensele taşımak istiyoruz.