Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy açılışta Necip Fazıl’ın unutulmaz eseri Reis Bey’in Zeytinburnu’nda sahne alacağı müjdesini verdi. Arısoy, ekim ayı içerisinde oyunun seyircilerle buluşacağını söyledi. Reis Bey oyunu tartışılan bir kararla, İBB Şehir Tiyatrolarının repertuvarından çıkarılmıştı.