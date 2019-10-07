Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy açılışta Necip Fazıl’ın unutulmaz eseri Reis Bey’in Zeytinburnu’nda sahne alacağı müjdesini verdi. Arısoy, ekim ayı içerisinde oyunun seyircilerle buluşacağını söyledi. Reis Bey oyunu tartışılan bir kararla, İBB Şehir Tiyatrolarının repertuvarından çıkarılmıştı.
Reis Bey oyunu yeniden geliyor
07.10.2019 - 05:50 | Son Güncelleme: 07.10.2019 - 05:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytinburnu’nda yeni kültür ve sanat sezonunun açılışı “İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu” konseri ve Kadir Ablak’ın Kritik Eşik sergisi ile yapıldı.
Etiketler : reis bey,reis bey ibb,reis bey tiyatro,
654771 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/654771.aspx
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