Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kibele’de yeni sezon bugüne kadar gerçekleşen sergileri hatırlamak ve sanatçılarını anmak üzere “Kibele’nin Hafızası” başlıklı karma bir sergiyle açılıyor. İş Sanat’ın 20. Sezon açılışı vesilesiyle tertiplenen serginin küratörlüğünü Emre Zeytinoğlu üstleniyor. Kibele Sanat Galerisi bugüne kadar yüzlerce eserine ev sahipliği yaptı. Bu sergilerle galerinin sanat koleksiyonu da zenginleşmeye devam etti. “Kibele’nin Hafızası” bu koleksiyona dâhil olan eserlerden bir kısmını sunuyor. Nuri İyem’den Burhan Doğançay’a, Devrim Erbil’den Kuzgun Acar’a Türk resminin meşhur isimlerinin eserleri sergide görülebiliyor. Emre Zeytinoğlu “Bu koleksiyon Türk resminin farklı çalışmalardan meydana gelen zenginliğini yansıtıyor. Bazı sanatçılar birbirinden hiç etkilenmemiş” diyor. Sergi, Kibele Sanat Galerisinde yıl sonuna kadar ziyaret edilebilecek.