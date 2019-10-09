Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu’da turne geleneğini yaşatmaya çalışan birkaç tiyatrodan biri olan “Çığa Sanat” da 2019-2020 Kültür Sanat sezonunun ilk oyununu Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde sahneledi. “ANA”DOLU isimli oyunu Çığa Sanat’ın sahibi, aynı zamanda da oyunda Fatma Seher rolünü canlandıran Nazlı Çığa kaleme aldı, Hakan Örge yönetti. Bugün Mustafa Kemal Üniversitesi’nde sahne alan “ANA”DOLU, seyredenleri adeta bir tarih yolculuğuna çıkarırken, rektör Prof. Dr. Yusuf Önlen ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Mustafa Tiyekli oyunu seyredenler arasındaydı.

Çığa Sanat’tan çıkan oyun; Balkan, Sarıkamış Savaşları devamında Millî Mücadele’yi anlatırken, kulaktan dolma tarih bilgisi olanlara çok ama çok önemli yeni bilgiler veriyor. Oyun sonrasında sorularımızı yanıtlayan Nazlı Çığa, “Biliyor musunuz, bugün hemen hemen dünyanın tüm ordularındaki kadın askerler Fatma Seher’in kendi tasarladığı pantolonu giyiyorlar! Çünkü savaş ortamında kadınların tuvalet ihtiyaçlarını erkekler kadar rahat yapamadıklarından kendisinin tasarladığı bir pantolon giymiş” dediğinde yepyeni bir şey daha öğrenmiş olduk.

Çığa’ya “Neden Fatma Seher” diye sorduğumuzda, “Savaş dendiğinde hep erkekler akla geliyor! Elbette ki şehitlerimiz akla geliyor! Balkan, Yemen, Trablusgarp, Çanakkale derken çekile çekile Anadolu’ya kadar çekildik ve çekildikçe de milyonu aşan şehitler verdik! Düşünebiliyor musunuz 1927 yılında nüfus sayımı yapılıyor ve nüfusumuz 13 bin 500! Bunların 7 bin 500’ünü kadın ve çocuk, gerisi yaşlı ve gazi! En kısa ifadeyle adı ‘Ana’ olan Anadolu’yu kurtarmak analara düşmüş! Fatma Seher, Şerife Bacı, Nezahet Onbaşı değil sadece o kadar çoklar ki” ifadelerini kullandı.

“ANA”DOLU oyununun seyirciye sadece bir tarih dersi vermekle kalmayıp, finalde insanlık dersi verdiğini de sözlerine ekleyen Nazlı Çığa, “Oyunun finalimde öyle bir sahne var ki! Şu kadarını söyleyeyim ‘ANA’DOLU oyunu bitip salondan çıkan seyircilerin hiçbiri birbirinin yüzüne bakamıyorlardı! Hepimiz başlarımız önümüzde çıktık salondan! Neden mi? Özelikle ülkemizdeki kadına şiddet konusunda öyle bir tokat atıyor ki bizlere... Kısacası ‘ADA’DOLU sadece bir tiyatro oyunu değil, ‘ANA’DOLU bize ayna tutuyor! Eğer ‘ANA’ DOLU oyunu kimin yaşadığı şehre gelir de seyretme imkânı bulursa kaçırmasın derim! Hatta imkânları varsa yerel idarecilerle ve STK’larla irtibata geçip ‘ANA’DOLU tiyatro oyununun şehrinizde sahnelenmesini isteyin” dedi.