Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini alan “Ünsüz Youtuberın Günlüğü Troller” adlı eser, bir seçim kampanyasında sosyal medyada işleri karıştıran çocukları merkezine alıyor.

Kitabın konusu şöyle: Ezgi’nin annesi belediye başkanlığı seçimi için aday olur. Onu bu yola iten ise reklamcı Ethem amcadır. Seçim kampanyasını amcası üstlenirken Ezgi ve arkadaşları da internette, sosyal medyada karşı tarafı zayıf düşürmeye çalışacaktır. Tabii seçim kampanyasına dâhil olan çocukların karşısında rakipleri vardır. Böylece “trollük” iki tarafın da silahı hâline gelir…