Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Müge Turan’ın küratörlüğünde gerçekleşecek festivalde korku meddahı performansından kült animasyonlara, bu yılın festival sineması örneklerinden sessiz film gösterimlerine kadar farklı disiplinler bir araya geliyor. Festivalin öne çıkan filmleri arasında Denis Côté’nin “Hayalet Kasaba Antolojisi” (Ghost Town Anthology), Arjantinli yönetmen Mariano Llinás’ın çekimi on yıl süren epik ve radikal filmi “Çiçek” (La Flor) yer alıyor. Sinemaya ilk defa 1925 yılında Rupert Julian tarafından sessiz film olarak uyarlanan “Operadaki Hayalet”in restore edilmiş versiyonu Eda Er’in canlı müzik performansı eşliğinde Türkiye’de ilk defa seyirciyle buluşuyor.