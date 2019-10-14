Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Genç sanatçı Ertuğrul Berberoğlu’nun iki yıllık çalışma neticesinde ortaya çıkardığı mukaddes mekânı merkezine alan 60’a yakın eser, Koşuyolu’ndaki Kelimat Sanatevinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatçı Ertuğrul Berberoğlu’nun “Tavaf” projesi çerçevesinde sergilenen tablolarında, tavafın geniş ve derin anlamından yola çıkılıyor. Eserlerde kullandığı tekniğin ilham kaynağının, çalışmalarına yeni başladığı zamanlarda gördüğü bir rüya olduğunu anlatan Berberoğlu “Çocukluğumda köyümden birileri hacca gidip geliyordu. Ancak gittikleri hâl ile döndükleri durum aynı değildi. Bu benim için bir merak konusu oldu. Çünkü kişiliklerinde de bir değişim gördüm. Bir sanatçı olarak kendi kültürümü de yansıtmam gerekiyor. Tabii olarak bu konuya başlamış oldum” şeklinde konuşuyor. “Tavaf” sergisi, 12 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.