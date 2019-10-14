Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Hayatının çeşitli dönemlerinden bahseden Uğur Derman, gazeteci kimliğiyle tanınan Şevket Rado’nun, 1960’tan sonra hat eserleri toplamaya başlamasını anlattı. Derman, sıkça görüştüğü Rado’nun Cihangir’deki evine bir uğrayışında kendisine anlattığı şu hatırayı paylaştı: Şevket Bey’in evinde dörtlü bir “La ilahe illallah” yazısı vardı. Bir gün gittiğimde karı koca katıla katıla gülüyorlardı. Hayrola diye sordum. Bir genç kız evlerini ziyarete gelmiş. Kız o yazıya bakmış bakmış, ay ne kadar ilginç bir aspiratörünüz var demiş…