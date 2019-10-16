Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde hazırlanan fuarın programı dün duyuruldu. Yurt içi ve yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı beklenen fuarda, dokuz gün boyunca panel, mülakat, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür faaliyetleri ve imza günlerinde yüzlerce yazar, okurlarıyla buluşacak.

ONUR YAZARI ÖZYALÇINER

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın bu seneki onur yazarı ise Adnan Özyalçıner... Fuar müddetince Özyalçıner’in hayatı, eserleri ve mensubu olduğu “1950 Kuşağı” hakkında çeşitli faaliyetler yapılacak. Özyalçıner için TÜYAP tarafından hazırlanan “Mahallem İstanbul” kitabından metinler ve albümünden seçili fotoğraflar kitapla aynı adla düzenlenecek sergide okurlarla buluşacak.