Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Posta ücretinin ödenmiş olduğunu gösteren antiyeler tıpkı pullar gibi koleksiyonu yapılan nesneler arasında yer alıyor. Ancak Türkiye antiyeler bir yana posta tarihi üzerine araştırmalara bile çok az rastlanıyor. İşte ülkemizin karanlıkta kalan posta tarihi, 19 senelik bir araştırma neticesinde kaleme alınan “Türkiye’de Postanın Mikro Tarihi” eserle aydınlanıyor.

Mehmet Akan ve Timur Kuran tarafından yazılan ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflara çıkan eser, aynı zamanda sosyal ve politik hayata ışık tutmaya çalışıyor. Kurtuluş Savaşı’nda öksüz kalan çocuklara yardım toplanmasında posta teşkilatının icra ettiği fonksiyon, Türk Dil Kurumunun dili sadeleştirme adına kelime ayıklaması posta belgelerine yansıması gibi konular kitapta ele alınıyor.

Bir zamanlar bağımsız bir devletken 1938’de Türkiye’ye katılan Hatay Devleti’ne ait postalar da kitapta dikkat çeken belgeler arasında yer alıyor. Kitapta Mussoli’nin İngiltere’ye savaş açıp Akdeniz’in emniyetli olmaktan çıktığı 1940’lı yıllarda kullanılmaya başlanan, aerografların enteresan tarihi de okuyucuya sunuluyor. Akademik yönü ağır basan ve ikinci cildi hazırlanan eser, araştırmacıların yanı sıra konuya meraklı olan sıradan okuyucuların da alakasını çekecek mahiyette.