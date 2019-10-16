Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Festival, yarın Babylon’da ve Summart Sanat Merkezi’nde yapılacak iki konserle sanatseverlere merhaba diyecek. Festivalin ilk haftasında; NES, Vaudou Game, Yonathan Avishai Trio, Art Ensemble of Chicago ve Aydın Esen gibi sanatçı ve gruplar sahne alacak. 27 Ekim’e kadar devam edecek festival, toplamda130’dan fazla sanatçının performansıyla 36 ayrı mekânda gerçekleşecek. Festival çerçevesinde üç söyleşi ve 25 atölye çalışması da hayata geçecek. Akbank Caz Festivali’nin programına bu yıl eklenen Caz Mutfakta’nın yanı sıra Liselerde Caz, Akşamüstü Caz, Caz Odada, Cazlı Brunch ve atölye çalışmaları ile farklı mekânlarda renkli konuklarla söyleşiler yapılacak.