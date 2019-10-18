Altın Kitaplar etiketiyle neşredilen eser, insanın gücüne vurgu yapıyor ve King’in aynı zamanda usta bir bilim kurgucu olduğunu ispatlıyor. Gönül Suveren'in tam metin olarak Türkçeye tercüme ettiği eserin konusu ise şöyle: Bir yaz günü ormanda gezinen Bobbi Anderson daha önce defalarca geçtiği yerde bir şeye takılır. Onun ve tüm kasabanın hayatını değiştirecek bir şeydir bu... O sırada çok uzaklarda olan Jim Gardener arkadaşı Bobbi’nin sesini duyup geri döndüğünde “değişen” ve “gelişen” bir kasabayla karşılaşır. Belki bin yıldır toprağın altında gömülü kalmış bu gizemli, metal cisim kasabadaki herkesin aklını ve ruhunu ele geçirmektedir...
Stephen King efsanesi!
18.10.2019 - 17:42 | Son Güncelleme: 18.10.2019 - 17:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyaca tanınmış Amerikalı yazar Stephen King’in efsane eserlerinden “Tommyknockers”, “Şeffaf” adıyla Türkiye’deki raflarda yerini aldı.
Etiketler : Stephen King,efsanesi,kitap,
657110 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/657110.aspx
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