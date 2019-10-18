Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın Kitaplar etiketiyle neşredilen eser, insanın gücüne vurgu yapıyor ve King’in aynı zamanda usta bir bilim kurgucu olduğunu ispatlıyor. Gönül Suveren'in tam metin olarak Türkçeye tercüme ettiği eserin konusu ise şöyle: Bir yaz günü ormanda gezinen Bobbi Anderson daha önce defalarca geçtiği yerde bir şeye takılır. Onun ve tüm kasabanın hayatını değiştirecek bir şeydir bu... O sırada çok uzaklarda olan Jim Gardener arkadaşı Bobbi’nin sesini duyup geri döndüğünde “değişen” ve “gelişen” bir kasabayla karşılaşır. Belki bin yıldır toprağın altında gömülü kalmış bu gizemli, metal cisim kasabadaki herkesin aklını ve ruhunu ele geçirmektedir...