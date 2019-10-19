IMDb'nin verilerine göre Joker; Forrest Gump, Matrix, Kuzuların Sessizliği, Er Ryan'ı Kurtarmak ve Yeşil Yol gibi kült filmleri geride bıraktı.
Joker tüm zamanların en iyisi listesinde
19.10.2019 - 03:12 | Son Güncelleme: 19.10.2019 - 03:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başrolünde Joaquin Phoenix’in yer aldığı son günlerin en tartışmalı filmi Joker, “Bütün zamanların en iyi filmleri” listesinde ilk 10'a girdi.
Etiketler : joker,joker filmi,
657179 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/657179.aspx
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