Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Film, FIAPF tarafından dünyanın en seçkin festivalleri arasında sayılan Varşova Film Festivali’nde “Ekümenik Jüri” tarafından “En İyi Film” ödülüne layık görüldü. Jüri, mükâfat için gerekçeli kararında “Omar ve Biz” filminin sanatsal kalitesinin yanı sıra konusunu manevi yönlere dikkat çekerek işleyişi sebebiyle tercih edildiğini vurguladı. Eser, Türkiye-Yunanistan hududunda yaşayan emekli komutan İsmet’in komşusu Sabri’nin hayatını kurtaran iki göçmeni evlerinde misafir etmeye başlaması ile yaşadığı çatışmalı hikâyeyi anlatıyor. Filmde başrolleri Taj Sher Yakub ve Hala Alsayasneh adlı Türkiye’de yaşayan Suriyeli iki göçmen canlandırıyor.