Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yakında dijital ortama aktarılarak araştırmacıların hizmetine sunulacak olan arşivde Halman’ın eserleri, mükâfatları, hususi eşyaları ve kütüphanesi yer alıyor. Halman’ın 80 kitaptan oluşan kendi eserlerini, Milliyet, Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinde yayınlanan binlerce köşe yazısını, makalelerini, kitap eleştirilerini, şiirlerini ve ders notlarını içine alan koleksiyondaki kütüphane 10 binden fazla kitap ve dergiden meydana geliyor. Koleksiyonda ayrıca Halman’ın Türkiye’nin önemli yazarları, şairleri, sanatçıları ve devlet adamları ile yazışmaları ve İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth’ten aldığı “Knight Grand Cross” ödülü gibi 200’den fazla ödül yer alıyor.