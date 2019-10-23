Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Galeri Diani’de açılan sergide ‘Nev-i şahsına münhasır’ bir fırçaya sahip olan Yeşil’in tuvaline aktardığı hasret, heyecan ve sayısız hisler görülebiliyor. Teşhir edilen eserler, dünyadaki hiçbir sanatçıyla karıştırılamayacak olan Yeşil’in tarzını yansıtıyor. Müze, kurum ve özel koleksiyonlarda onlarca eseri bulunan Ahmet Yeşil “Sesler ve İzler” sergisi hakkında “Yaşanılan gerçekten kendi gerçeğimi meydana çıkararak çoğalmaya çalışıyorum, sonsuzluğun içinde bilinmeyen boşluklara izlerimi koyuyorum” diyor. Sanatçının, kırk senelik sanat serüveninin ses ve izlerinin yansıdığı sergi, 9 Kasım’a kadar Galeri Diani’de görülebilecek.