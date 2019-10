Türkiye Gazetesi

Beyoğlu’ndaki Grand Pera, 28 Eylül’de Amy Winehouse'un kısa ama bir o kadar da çarpıcı olan hayatını konu alan "Bana Amy De - Amy Winehouse" oyunu ile perdelerini araladı. Kosta Kortidis’in yazdığı, Kemal Başar’ın yönettiği oyunun orijinal müzikleri Savaş Alp Başar, koreografisi de Alpaslan Karaduman imzası taşıyor. Canlı rock müzik, tiyatro ve dansın uyum içinde sahnelendiği "Bana Amy De - Amy Winehouse" adlı oyunun oyuncu kadrosunda Ceylan Yılmaz, Alkış Peker, Savaş Alp Başar ve Didem Karataş yer alıyor. Güçlü bir orkestra eşliğinde sahnelenen oyun 11 Ekim Cuma günü saat 20.30’da Grand Pera’da yeniden sahne alacak. Oyun ayrıca 25 Ekim ve 1, 8 Kasım tarihlerinde de Grand Pera’da seyircisiyle buluşmaya devam edecek.



Kahkaha dolu tiyatro oyunları Grand Pera’da



İrfan Kangı’nın hem yazıp hem yönettiği aynı zamanda Melda Gür, Merve Sevi, Ebru Karanfilci ve Duygu Şen’in birlikte oynadığı bir komedi oyunu olan “Kadın Kafası” 12 Ekim Cumartesi günü saat 20.30’da Grand Pera’da izleyici karşısına çıkacak. Çocukluk arkadaşı olan Aylin, Betül, Beyza ve Sevil adındaki 4 kadınının, hayatlarına giren tüm erkekleri mercek altına almalarıyla başlayan hikaye, kadınların da erkeklerin de birbirlerine ihtiyaç duyduklarını ama hayallerin her zaman gerçeklerle aynı olamayacağını gözler önüne seriyor. Kadınların hayattaki yerini, gerekliliklerini ve güçlerini kadınların penceresinden bakarak mizahi bir dille konu eden bu oyun, seyircisine eğlence dolu anlar vadediyor.



Gogol'ün 'Müfettiş' adlı eserinden uyarlanan, kahkahalarla dolu distopik bir komedya olan Teftişör, 1 Kasım Cuma günü saat 20.30’da Grand Pera’da seyirciyle buluşacak. Barış Yıldız, Berk Yaygın, Çağdaş Tekin, Çetin Kaya, Deniz Özmen, Ediz Akşehir ve Gökhan Azlağ’ın rol aldığı oyun, zaman çizelgesinde askıda kalmış bir zamanda ulusların, dillerin ve kavramların birbirine karıştığı bulaşık bir yer kürede geçen olayları konu alıyor. Tüm kürenin uyum sağladığı 'Bulaşık Uluslar Meclisi' teftişi altındaki geri kalmış distopya ülkesinin 'Başı' ve 'Makamları’nın kimliği gizli bir 'Teftişör'ün kente geldiği istihbaratını almaları ve bir otelde konakladığını öğrendikleri bu adamı her şeyin yolunda gittiğine inandırmak için harekete geçmelerini anlatıyor.



Cooney’in Kaç Baba Kaç’ı Brecht’in Kafkas Tebeşir Dairesi Grand Pera’da



Komedi oyunlarının dahi yazarı Ray Cooney’in ustalık eseri olan “Kaç Baba Kaç”, 2 Kasım Cumartesi günü saat 20.30’da Grand Pera’da seyircisiyle buluşacak. Bir hastanenin doktorlar odasında geçen ve 2 saat boyunca düşmeyen temposu ile seyircisini kahkahaya boğan Kaç Baba Kaç, rektörlüğe giden yolda çok önemli bir konuşma yapmaya çalışan Dr. David Morgan’ın başına gelen olayları anlatıyor.

Can Yücel'in kendine has, eşsiz Türkçesi, Ümit Aydoğdu'nun dinamik, modern rejisiyle, seyirciyi temposu hiç düşmeyen, heyecanlı bir maceraya sürükleyen “Kafkas Tebeşir Dairesi” tiyatro oyunu da 15 Kasım Cuma günü saat 20.30’da Grand Pera’da sahnelenecek. Alman tiyatro yazarı ve epik tiyatronun kurucusu Bertolt Brecht'in 1944 yılında kaleme aldığı Kafkas Tebeşir Dairesi iyilik, dürüstlük, özveri, adalet gibi evrensel insanlık değerlerini, emek- mülkiyet ilişkisini sorgulayan/sorgulatan çarpıcı bir başyapıt özelliği taşıyor. İzleyenleri soluk soluğa bir kovalamacanın, heyecanlı bir serüvenin içine çeken Kafkas Tebeşir Dairesi’nin oyuncu kadrosunda Çetin Kaya, Deniz Özmen, Ediz Akşehir, Esra Şengülap, Gökhan Azlağ, Pelin Bölükbaş ve Rana Büyükyılmaz yer alıyor.