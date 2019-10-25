Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yaşa, her ilgi alanına ve beğeniye hitap edecek oyunları kukla severlerle bir araya getirmek için gün sayan Grand Pera perdelerini Karagöz Sanatçısı Cengiz Özek’e ait “Çöp Canavarı” ile 29 Ekim Salı günü saat 19.30’da aralayacak. Denizleri temizlemekten sorumlu balığın çöpleri yiyerek iyi yürekli bir canavara dönüşmesini konu alan oyunda, bütün çöpleri iştahla yiyen iyi kalpli balığın, yalnızca pet şişeden nefret etmesi ve denize çöp atanlara çokça kızması anlatılıyor.

Kıbrıs ve Çekya’nın en özel kuklaları Grand Pera’ya geliyor

Avrupa Kuklasının Anavatanı Çekya’dan Türkiye’ye yolculuğa çıkacak olan “Pavel Vangeli” de “Hareketli Kuklalar” adlı ipli kukla performansı ile 31 Ekim Perşembe günü saat 11.00’da Grand Pera’da izleyici karşısına çıkacak.

Kıbrıs’a özgü modern Karagöz tiplemelerinin, hayvanların ve doğanın uyum içinde sunulduğu Gizli Hazine oyunu, 31 Ekim Perşembe günü saat 13.30’da Grand Pera’da sahnelenecek. Özünde “zenginlik” kavramını sorgulatarak tüm canlıların uyum içinde yaşadığına vurgu yapan, doğayı temiz tutmanın ve yardımlaşmanın önemini anlatan bu oyunda kahramanımız Karagöz, Kuzey Kıbrıslı genç Karagöz Sanatçısı İzel Seylani’nin elinde yeniden hayat bulacak.