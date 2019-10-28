Murat Öztekin - 7 Kasım’da açılacak olan sergi, Altan’ın son dönemde sanatını ve duygularını tamamlayan eserlerden meydana geliyor. Özdemir Altan, kolaj tekniğini kullanarak yaptığı eserlerinde mekanik parçaları, insan ve çocuk figürleriyle kontrast oluşturacak şekilde bir araya getiriyor. Sanatta cihanşümul (evrensel) değerlere yaslanan Altan, uzun senelerdir değişik resim çalışmalarını bir araya getirdiği “kolaj dönemi” üzerine yoğunlaşarak sanat hayatına devam ediyor. Sergisine, 7 Kasım - 3 Aralık 2019 tarihleri arasında açık kalacak.
Altan’ın kolajları ilk defa sergilenecek
28.10.2019 - 08:48 | Son Güncelleme: 28.10.2019 - 08:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk resim tarihinde izleri olan sanatçı Özdemir Altan, ilk defa sanatseverlerle buluşacak olan kolajlarını Galeri Ark’da sergileyecek.
Etiketler : haberler,Özdemir Altan,
659007 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/659007.aspx
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