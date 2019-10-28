Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - 7 Kasım’da açılacak olan sergi, Altan’ın son dönemde sanatını ve duygularını tamamlayan eserlerden meydana geliyor. Özdemir Altan, kolaj tekniğini kullanarak yaptığı eserlerinde mekanik parçaları, insan ve çocuk figürleriyle kontrast oluşturacak şekilde bir araya getiriyor. Sanatta cihanşümul (evrensel) değerlere yaslanan Altan, uzun senelerdir değişik resim çalışmalarını bir araya getirdiği “kolaj dönemi” üzerine yoğunlaşarak sanat hayatına devam ediyor. Sergisine, 7 Kasım - 3 Aralık 2019 tarihleri arasında açık kalacak.