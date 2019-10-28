Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Mekân perdelerini Karagöz sanatçısı Cengiz Özek’e ait “Çöp Canavarı” ile yarın akşam aralayacak. Avrupa kuklasının ana vatanı Çekya’dan Türkiye’ye yolculuğa çıkacak olan “Pavel Vangeli” de “Hareketli Kuklalar” adlı ipli kukla performansı ile 31 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de Grand Pera’da seyirci karşısına çıkacak. Kıbrıs’a has modern Karagöz tiplemelerinin, hayvanların ve tabiatın uyum içinde sunulduğu “Gizli Hazine” oyunu, 31 Ekim Perşembe günü saat 13.30’da Grand Pera’da sahnelenecek.