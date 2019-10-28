Murat Öztekin - Mekân perdelerini Karagöz sanatçısı Cengiz Özek’e ait “Çöp Canavarı” ile yarın akşam aralayacak. Avrupa kuklasının ana vatanı Çekya’dan Türkiye’ye yolculuğa çıkacak olan “Pavel Vangeli” de “Hareketli Kuklalar” adlı ipli kukla performansı ile 31 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de Grand Pera’da seyirci karşısına çıkacak. Kıbrıs’a has modern Karagöz tiplemelerinin, hayvanların ve tabiatın uyum içinde sunulduğu “Gizli Hazine” oyunu, 31 Ekim Perşembe günü saat 13.30’da Grand Pera’da sahnelenecek.
İstanbul’u kuklalar sarıyor
28.10.2019 - 08:50 | Son Güncelleme: 28.10.2019 - 08:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
22. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali şehri renklendirecek. İstanbul’un iki yakasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen festival çerçevesinde Grand Pera, üç oyuna ev sahipliği yapacak.
Etiketler : istanbul,kukla,
659009 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/659009.aspx
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