Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Halı koleksiyoncusu Selçuk Mergen’in koleksiyonundaki 37 Milâs halıdan meydana gelen “Karya’da Açan Çiçekler” sergisi tarihî sarnıçta teşhir ediliyor. Sarnıçtaki havuz içine yerleştirilen platformlarda sergilenen halılar, rutubetten korunmak için özel malzemelerle kaplandı. Koleksiyoner Mergen “Türkiye’nin bütün coğrafyalarında farklı renk ve motiflere sahip halılar var. Bu bizim zenginliğimiz. Halı kültürünü ortaya çıkarmak için daha fazla çalışmalıyız” diye konuştu. Kırk seneden beri Türkiye’nin bütün bölgelerini gezerek koleksiyonuna yeni halılar kattığını dile getiren Mergen, sarnıçtaki serginin ilk sergisi olduğunu söyledi. “Karya’da Açan Çiçekler” 5 Aralık’a kadar görülebilecek.