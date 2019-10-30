Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin ANTALYA

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde geçtiğimiz günlerde başlayan sinema heyecanı devam ediyor. Festivalde dün dünyaca tanınmış Türk yönetmen Zeki Demirkubuz seyircilerle “Öğle Sohbetleri” programında buluşarak sinema yolculuğunu anlattı. Aynı zamanda festivaldeki ‘Ulusal Yarışma’nın bu seneki başkanı olan Demirkubuz, Edremit’te bir köyde karşılaştığı 150 kiloluk bir adamdan dinlediği cinayet hikâyelerinin sinemasına yön verdiğini söyledi. Demirkubuz “İnsan olma serüvenimizde en zor şey şudur: Bazıları yaşadıklarını olduğu gibi kabul eder bazıları merak eder, sorgular. Çoğu zaman düşünmemek, kestirmeden cevaplar bulmak daha kolaydır ama düşünmek bizi insan gibi hissettirir. Bu aynı zamanda içimize yolculuktur. Yönetmenlik burada yatar... Sette kablo taşıyarak yönetmen olunmaz. Bence kim olduğu ve hayatta olanlar ile ilgilenmeyen insan yönetmen olamaz” dedi.

OSCAR’LIK FİLM YAPMAK İSTİYORUM

Sinemadaki pişmanlıklarına da değinen tanınmış yönetmen “Bekleme Odası filminde başrolde oynadım ama çok utandım. Ama sonra yine yaptım! Bazen hatları karıştırıyorum galiba. Bir de ne kadar asosyal biri de olsam kişinin kendini gösterme gibi bir isteği var. Düşünün ‘Masumiyet’ filmim Altın Portakal’da ödüller aldı, utandığım için ödül törenine gidemedim” ifadelerini kullandı.

Kafasındaki projeleri de gülerek, esprili bir dille anlatan Demirkubuz “Bazen Oscar alacak, beş milyon seyredilecek filmler yapmak istiyorum. Bazı yönetmenleri kıskandığımda oluyor bu. Ama gece oturduğumda yine uzaklara bakan adam yazıyorum! Şimdi hayatın ne olduğuna dair, pesimist bir film çekmek niyetindeyim” şeklinde konuştu.