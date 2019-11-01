Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senaryosunda Ahmet Ümit’in imzasının olduğu filmde, Nazım Hikmet’i Yetkin Dikinciler, Ahmet Ümit’i ise Serkan Altıntaş canlandırıyor. Gerçek hayat hikâyelerinden yola çıkılan eserde, Nazım Hikmet’in Moskova’ya kaçışının Ahmet Ümit’in fırtınalı hayatı ve 1980’li yıllarda Rusya’ya gidişi üzerindeki tesirleri anlatılıyor. Türkiye tarihinden mühim kesitlerin de yer aldığı filmde, yazarların zorlu serüvenlerinin en dramatik yanları gösterilirken, sanat ve edebiyatın gücü vurgulanıyor. “Hayat kısa, sanat uzun” sloganını benimseyen film, iki genç insanın, yaşadıkları çağın etkisiyle nasıl birer edebiyatçıya dönüştüklerini irdeliyor. 150 kişiyi yan rollerde yer aldığı eserde Berna Laçin, Pelin Batu, Umut Beşkırma, Levent Üzümcü ve İskender Bağcılar gibi isimler de rol alıyor.