Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kural, ölen babasının mirasının peşine düşen ve bu uğurda üvey annesiyle kıyasıya bir mücadele içine giren “Kıbrıslı Selim” rolünü canlandırdı. Kural, “Baba Parası”nda komik lafları ve atletik yapısıyla kurgulanan “Kıbrıslı Selim” karakterinde, Kıbrıs Türklerinin kendine has şivesini kullandı. Kıbrıslı Selim için günlerce çalıştığını söyleyen Ahmet Kural, tiplemesi için şunları kaydetti: Kıbrıs’ta da bire bir ders aldım ve Kıbrıslı soydaşlarımızla bol bol sohbet ettim. Ayrıca YouTube’dan Kıbrıslı kardeşlerimizin videolarını seyrettim.