Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı’nın parmak izi" olarak nitelendirilen Safranbolu, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran ilçe, 10 ayda 80'den fazla ülkeden turist ağırladı.

17 Aralık 1994'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Safranbolu, aradan geçen 25 yılda 15 milyondan fazla turist ağırlarken, her geçen yıl ziyaretçi sayısını artırmaya devam ediyor.



"Korumanın başkenti" olarak da adlandırılan Safranbolu'ya yılın 10 ayında en çok yabancı turist 36 bin 951 ile Çin'den geldi. Çin'i 29 bin 825 ile Tayvan takip ederken, bu ülkeleri sırasıyla Tayland, Malezya, Japonya, ABD, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan ve Polonya takip etti. İlçede 10 ayda yerli ve yabancı 276 bin 219 yerli ve yabancı turist konaklarken, günü birlikçilerle birlikte bu sayı 1 milyon 100 bini buldu.

"1 milyon turist sayısını geçmiş durumdayız"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de 1 milyon 200 binin üzerinde turist ağırladıklarını söyledi. Safranbolu'yu ziyaret eden turistlerin sayısınınn her yıl arttığını ifade eden Ürkmezer, "2018'i 1 milyon 200 binin üzerinde turistle kapattık. Bu seneki ilk 10 aylık rakama baktığımızda konaklamada 200 bin yerli misafirimizi geçtik, yabancıda da 77 bine ulaştık. Günü birlikleri de eklediğimiz 10'uncu ay bittiğinde 1 milyon turist sayısını geçmiş durumdayız" diye konuştu.



Geçen seneki rakamı geçeceklerini aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:



"Rakamlara baktığımızda Safranbolu'nun her geçen yıl artan bir potansiyeli var. Son iki ayda da bu şekilde devam ederse, geçen seneki rakamımızı geçeceğiz. 1 milyon 50-100 bin arasında olduğumuzu gösteriyor. Halen daha Uzakdoğu'dan turistler geliyor. Okulların kapanmasıyla olacak olan bir süreç var. Bir haftalık tatilde bütün otellerimiz, Türkiye'nin her yerinden misafirlerimizi bekliyor. Otel sahipleriyle de görüştüğümüzde de bir haftalık tatile hazırlıklı olduğunu gösteriyorlar. Bunlarda bizim hedeflediğimiz rakama ulaşacağımızı gösteriyor."

Safranbolu'ya lavanta bahçesi

Safranbolu'da yeni destinasyon alanlarının turizme kazandırıldığını vurgulayan Ürkmezer, "Safranbolu, safran ve konaklarıyla meşhur bir yer. Özellikle son yıllarda safran tarlalarına, hasadına, tarlalarda fotoğraf çekimi için yerli ve yabancı turistler çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Geçtiğimiz hafta lavanta dikimi yaptık. 20 bin lavantayı toprakla buluşturup, bir yıl içinde destinasyon oluşturarak, safran tarlalarına hemen yakın bir yerde çok güzel bir lavanta tarlası oluşturacağız. O da ekonomiye, lavantalı ürünlerin üretimi hem de fotoğraf çekimi anlamında Safranbolu'ya yeni bir destinasyon ekleyecek" değerlendirmesinde bulundu.



Kaymakamlık ve belediye başkan vekilliği yaptığı dönemde Akçasu Vadisini turizme kazandırdıklarını, Batı Karadeiz Kalkınma Ajansı ile "Tarihi çarşılar Gün Yüzüne Çıkıyor" projesini hayata geçirdiklerini anlatan Ürkmezer, şu ifadelere yer verdi:



"Bir yandan restorasyonlar devam ediyor, Kent Tarihi Müzesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Kaymakamlar Gezi Evini İçişleri Bakanlığının desteğiyle restore edeceğiz. Safranbolu konaklarıyla, çarşılarıyla, hanları, hamamlarıyla, safranıyla, yeni yapılmış vadi çalışmalarıyla ve kanyonlarıyla yerli ve yabancı turistleri bekliyor. Safranbolu'nun güzelliği şu 12 ay boyunca ziyaret edilebilecek bir yer. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var."