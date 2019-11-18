Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Törene katılan yönetmen Kaplanoğlu, Oscar’ı almak için daha evvel de çaba sarf ettiğini vurgulayarak “Los Angeles’a dördüncü gelişim. Oscar için ikinci gelişimiz. Daha önce ‘Bal’ filmiyle buradaydık. Her gelişimde daha ilginç ve farklı bir yönünü görüyorum. Bu sefer biraz daha tecrübeliyiz” dedi. Filmde Aslı karakterini canlandıran oyuncu Kübra Kip ise Los Angeles’ta dolu dolu bir hafta geçirdiklerini ifade ederek “Pek çok gösterim ve söyleşiler gerçekleşiyor. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Milletlerarası festivaller benim için çok keyifli geçiyor çünkü başka kültürden insanların sizin dünyanıza nasıl yaklaşacakları, beni cezbeden bir şey. Bu tarz organizasyonlar sayesinde Türk sinemasının daha bilinir hâle gelmesi de ayrıca memnuniyet verici” şeklinde konuştu.