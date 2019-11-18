Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

20 -22 Aralık tarihleri arasında yapılacak ve birçok tarzda sanat eserini bünyesinde barındıracak olan disiplinler arası fuar, İstanbul Hilton Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleşecek. Türkiye ve dünyadan sanatçıların katılacağı fuar, birçok galeriyi bir arada bulma imkânı sunacak. Fuarda canlı performanslar, atölyeler, seminerler ve paneller yapılacak. Faaliyetler müddetince gerçekleştirilecek Art Talks konuşmalarına, Selim İleri, Nedim Gürsel, Ekrem Kahraman, Prof. Dr. Uğur Batı, Prof. Dr. Aylin Seçkin ve Doç. Dr. Ardan Ergüven konuşmacı olarak katılacak. Bu yıl fuarda, İran sanatına ayrı bir bölüm ayrılacak. İran’ın ünlü sanat galerileri, sanat yazarları, koleksiyonerleri ve küratörleri üç gün boyunca İstanbul Art Show’da Türk sanat dünyasıyla bir araya gelecek. Bu seneki fuarın temasının “Hakikat Askıda: Post-truth Çağında Sanat” olduğunu söyleyen İstanbul Art Show Sanat Direktörü Yalın Alpay şöyle konuşuyor: Post-truth, kamuoyu oluşturmada duyguların nesnel olgulardan daha etkili olması anlamına geliyor. İstanbul Art Show, bu sene post-truth çağının sanatı nasıl dönüştüreceğine dikkat çekiyor, hakikatin askıya alındığı bir dünyada sanatın rolünün ne olacağını tartışmaya açıyor.