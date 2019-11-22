Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aycın’ın eserlerinden meydana gelen karikatür sergisi “Çizginin Ötesinde” Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde (ZKSM), ziyaretçilerle buluşuyor. Serginin küratörü Lütfi Şen, “nevi şahsına münhasır” olarak tanımladığı Aycın’ın, hangi sanat dalıyla meşgul olursa olsun Türkiye’de kendi tarzıyla bilineceğini söyledi. Sergide, Aycın’ın 41 yıllık sanat hayatı, 16 kitabı ve 1600 eseri arasından 19 çizgilik bir seçki oluşturduğunu ifade eden Şen “Sergide göreceğiniz çizgiler her birinizin içerisinde bir ayna tutacaktır. Çünkü o dertler sizde varsa tercüman olacak. Her bir eserin karşısında gerçekten vakit geçirmenizi tavsiye ederim” diye konuştu. Sergi, 27 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek. AA