Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üsküdar Mihrimah Kahve’de gerçekleştirilen toplantıda dün festivalin bu yılki yarışma filmleri açıklandı. Toplantıya Festival Direktörü Kadir Turna, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Abdullah Oğuz, Ulusal Jüri Üyesi Kurgu Yönetmeni Mustafa Preşeva ve Ulusal Kısa Kurmaca Jüri üyeleri yönetmen Vuslat Saraçoğlu katıldı. Festivalde bu yıl Burak Çevik’in “Aidiyet”, Murat Pay’ın “Dilsiz”, Seyid Çolak’ın “Kapan”, Eylem Kaftan’ın “Kovan”, Serhat Karaaslan’ın “Görülmüştür”, Olgun Özdemir’in “Kızım Gibi Kokuyorsun”, Kıvanç Sezer’in “Küçük Şeyler”, Maryna Er Gorbach ile Mehmet Bahadır Er’in “Omar ve Biz”, Can Evrenol’un “Peri” ve Ali Vatansever’in “Saf” filmleri yarışacak.