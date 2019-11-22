Üsküdar Mihrimah Kahve’de gerçekleştirilen toplantıda dün festivalin bu yılki yarışma filmleri açıklandı. Toplantıya Festival Direktörü Kadir Turna, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Abdullah Oğuz, Ulusal Jüri Üyesi Kurgu Yönetmeni Mustafa Preşeva ve Ulusal Kısa Kurmaca Jüri üyeleri yönetmen Vuslat Saraçoğlu katıldı. Festivalde bu yıl Burak Çevik’in “Aidiyet”, Murat Pay’ın “Dilsiz”, Seyid Çolak’ın “Kapan”, Eylem Kaftan’ın “Kovan”, Serhat Karaaslan’ın “Görülmüştür”, Olgun Özdemir’in “Kızım Gibi Kokuyorsun”, Kıvanç Sezer’in “Küçük Şeyler”, Maryna Er Gorbach ile Mehmet Bahadır Er’in “Omar ve Biz”, Can Evrenol’un “Peri” ve Ali Vatansever’in “Saf” filmleri yarışacak.
Düşler yarışacak
22.11.2019 - 06:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 - 06:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
"Sinema düşleri gerçek, gerçekleri düş yapar” sloganıyla Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen “7. Kayseri Film Festivali”, 28 Kasım- 1 Aralık’ta sinemaseverlerle buluşacak.
Etiketler : Anadolu Sinemacılar Derneği,kayseri film festivali,
664200 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/664200.aspx
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