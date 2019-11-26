Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Moğolistan Milli ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen resepsiyonda AA muhabirine yaptığı açıklamada, 47'nci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen Bilginer'i tebrik etti.

Haluk Bilginer'i sabah arayıp kutladığını aktaran Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Haluk Bey için çok önemli bir ödül ama Türkiye için çok daha önemli bir başarı. Ödül Haluk Bey'e yakıştı. Bu başarı genç sanatçılarımız için çok güzel bir hedef ve umut oldu. Bu açıdan da çok başarılı bir sonuç. Daha nice Türklere bu ödül nasip olur."

Mehmet Nuri Ersoy, usta sanatçı Bilginer'i yurt dışından döndüğünde başarısı dolayısıyla yüz yüze kutlayacağını da belirtti.