Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sinemada 40 seneden fazla bir zamanı geride bırakan yönetmen Mesut Uçakan, bu sene Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinde “sinema” alanında mükâfata layık görüldü. Ödüle layık görülmesini gazetemize değerlendiren Uçakan, hayatı boyunca inandıkları için mücadele verdiğini söyledi. Uçakan “Sadece sinema için değil, bütün söz ve davranışlar için tek doğru, tek gerçek, tek ölçü şuydu benim için: Allah’a yaklaşıcı ve yaklaştırıcı olmak… Ama bunda başarılı olabildim mi? Kırk küsür yıldır meydandayız. Taş atan da oldu, gül atan da… Herhâlde kimi düşman beller bizi, kimi dost. Lakin, Rabb’imin nazarı önemli” diye konuştu.

HAKİKATE ULAŞMADA VESİLE

“Sinema benim için görünen yüzüyle düşünce ve duygularımı dışa vurduğum bir şiir; arka yüzüyle de Hakk’a ve hakikate ulaşmada bir vesile” diyen Uçakan sözlerine şöyle devam etti: Hamdolsun bu tavrımız giderek güçlenerek varlığını koruyor. Ama Kafdağı’na gitmek için yola çıkanların çoğu yolda heder oldu. Şüphesiz, bizim bu kararlı duruşumuz sinemamızı şekillendirdiği kadar nefsimizi de şekillendirdi. Cumhurbaşkanlığı makamından taltif görmek de gurur verici.