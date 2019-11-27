Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Öztürk, TOKİ’nin yatırım yaptığı yerlerde sanat galerileri de yapması gerektiğini söyledi. Milletvekili Öztürk “O kadar büyük paralar harcanarak yatırımlar yapılıyor. Sanata da bu harcamaların milyonda birinin ayrılması lazım. TOKİ’nin sanat galerisi açması insanların sanata bakış açısını da değiştirecektir” diye konuştu. İlk resim sergisini ortaokul yıllarında açan ve hukuk fakültesinde okuduktan sonra meşhur ressam Erol Deneç’ten ders alan Sabri Öztürk, şimdiye kadar biri Meclis’te olmak üzere beş şahsi sergi açtığını, altıncı sergisini de 12 Mart’ta Üsküdar’da açacağını bildirdi.