Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - İstanbul’daki Yeni Dünya Vakfında Mehmet Nuri Yardım’ın tertiplediği “Babıali Enderun Sohbetleri”nde kendisiyle birlikte çalışan Muammer Erkul ve Murat Sevinç, efsane ressamı anlattı. Konferansta çizgi romanlarda ve kitap kapaklarında imzasına sıklıkla rastlanan Utkun’un hayatı ve kişiliğine temas edildi. Utkun’un Tommiks çizgi romanlarına adını vererek bir devri isimlendirdiğini kaydeden Erkul “Samim Utkun, çok prensipli bir sanatçıydı. Çalışma saati, alışkanlıkları hatta vapurda oturduğu yer bile belliydi. Çok renkli bir adamdı fakat rengini istediği zaman gösterirdi. Celalli karakteri olmasına rağmen patronumuz Enver Ören Bey’e karşı çok sevgi dolu idi” diye konuştu. Enver Ören’in Türkiye’deki çizerleri Türkiye Çocuk dergisinde himaye ettiğini belirten Erkul “Enver Bey, olmasaydı çizerler işsiz kalacaktı” ifadesini kullandı. Murat Sevinç ise Babıali’nin eski günlerini anlatarak “Samim Utkun’un çizerlik yaptığı dönemde 10’dan fazla çocuk dergisi, bir o kadar da mizah dergisi çıkıyordu. O günlerde gazeteler çizgilerle doluydu. Türkiye Çocuk dergisinde 30 kişiyle birlikte çalıştığımız zamanlar oldu” diye konuştu.