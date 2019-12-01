Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piraye'nin "Tıpkı hayatta olduğu gibi, bu hikâyede de karakterler ve olaylar kurgu, yaşanan deneyimler ise gerçektir" diye anlattığı eser, değersizlik hisleriyle yoğrulan bir karakterle kadın üzerine kurulan dünya ve o dünyaya karşı mücadeleyi işliyor.

KENDİNİ BULMA YOLCULUĞU

Kitapta entelektüel muhitten bir başına kalınan evlere, kalabalıklardan çıkmaz sokaklarda kendini bulmaya doğru bir yolculuğa çıkılıyor. Yazar, eserinde içinde doğup büyüdüğü dünyadan ilham alarak toplumun belirli bir kesiminde yaşanabilecek hadiselere okuyucusuna şahit ediyor.