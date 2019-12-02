Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Umut: Duvarımdaki Renkler” adlı resim sergisi, Esentepe’deki Kuveyt Türk Genel Müdürlük Sergi Salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Ressam Yalçın’ın hocası Harun Antakyalı, Muhammed’i 10 sene evvel okullarına gerçekleştirdiği bir atölye esnasında keşfettiğini söyleyerek “Onun resme olan hevesi ve ailesinin gayretleri sayesinde herkese örnek olduğunu düşünüyorum” dedi. Sıra dışı resimlere imza atan 31 yaşındaki zihnî engelli ressamın bütün eserleri, sanatçıya destek amacıyla Kuveyt Türk tarafından satın alındı. Sergi, 6 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.