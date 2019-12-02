Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dünyanın en büyük klasik cilt sanatçılarından olan İslâm Seçen dün ebediyete uğurlandı. Önceki gün hayata gözlerini yuman sanatçı, Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zeytinburnu’nda defnedildi. Seçen, cilt sanatını ihya ederek binlerce kitabın kurtulmasına vesile olmuştu. Sorularımızı cevaplayan, Seçen’in talebesi Rafet Güngör, hocasının ömrünü cilt sanatına ve kitaplara adadığını söyledi. Güngör “Seçen, Türkiye’de kaybolmakta olan cilt sanatını yeniden canlandırdı, halka yaydı. Yurt içinden ve yurt dışından talebeleri vardı. Her şeyini sanata adamıştı, bu işin hadimliğini (hizmetkârlığını) yapan bir kişiydi. Kendisiyle yirmi sene birlikte çalışma fırsatını yakaladım. Allah rahmet eylesin” diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bir mesaj yayınlayarak “Klasik Türk cilt sanatının büyük üstatlarından, Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nün sahibi, 2015 Yılı Yaşayan İnsan Hazinemiz Sayın İslâm Seçen’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Necmeddin Okyay, Prof. Dr. Sacit Okyay ve Prof. Emin Barın gibi isimlerin yetiştirdiği İslâm Seçen, kuruluşuna vesile olduğu Süleymaniye Kütüphanesi Cilt Servisinde yirmi yedi sene boyunca binlerce el yazması eseri restore ederek yeni nesillere aktarmıştı.