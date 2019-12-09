Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Babıali Kültür Yayıncılığı etiketiyle raflardaki yerini alan eser, divan edebiyatına doğru çıkılan zevkli bir yolculuk mahiyetinde. Hayati İnanç eserinde klasik şiirin hikmet ve ilahi aşk üzerine kurulduğunu vurguluyor. Dokuz başlıktan meydana gelen kitapta; nur, aşk, ahlak, edep ve feraset gibi mevzular etrafında divan edebiyatından misaller sunuluyor. Eserde Süleyman Çelebi’nin mevlit eseri üzerine de derin tahliller yapılıyor. Menkıbelerle zenginleştirilen eser, klasik edebiyata merak duyanlar için biçilmiş kaftan…