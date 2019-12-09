Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Eserlerinde birim geometrisini kullandığını söyleyen Çelik “Bu geometrik şekillerde hücreler, insan organları, diller ve medeniyetler var. İşlerim biraz plastik sanatlara giriyor, heykel olarak nitelendirenler de oluyor ama çıkış noktam birim geometrisidir” dedi. Sanatçı, eserlerindeki her bir birimin bir sembole karşılık geldiğini vurgulayarak, eserlerinde insanlık ve medeniyet tarihine birtakım atıflar olduğunu söyledi. Sergilenen çalışmalarını üretmeye üç yıl evvel başladığını ifade eden Çelik “Çalışmalarımda derinlik ve estetik mefhumlarını göstermeye çabalıyorum” şeklinde konuştu. Küratörlüğünü Hülya Yazıcı’nın yaptığı sergi, 30 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.